HipHopCineFest.org: aperte le iscrizioni al contest cinematografico

L’HipHopCineFest.org, è un evento che raccoglie proiezioni di film e opportunità per giovani registi legati al mondo Hip Hop attraverso i suoi più svariati aspetti. Il festival si concentra su storie scritte, prodotte e dirette da amanti di questa cultura universale, passando per tutti i generi cinematografici compresi quelli sperimentali.

L’HHCF.org mira a contribuire alla conservazione del patrimonio della cultura Hip Hop e con le sue attività vuole essere fonte d’ispirazione per tutti gli amanti di questo mondo, generando occasioni per creare, condividere, ispirare, sperimentare, offrendo così opportunità senza frontiere e scambi artistici internazionali.

Il focus dell’ HHCF.org sono: CINEMA, MUSICA, LIFESTYLE e CULTURA che vengono analizzati attraverso le 4 sezioni che compongono il festival:

-GARA CINEMATOGRAFICA

-CONFERENZE

-MOSTRA

-PARTY & ALTRE ATTIVITA

161 i progetti selezionati da 20 paesi

Le categorie in gara sono:

-DOCUMENTARIO (LUNGO E CORTO)

-FICTION (LUNGO E CORTO)

-VIDEO MUSICALE

-BEST OF THE WEB WEB/SPERIMENTALE

I progetti selezionati saranno trasmessi in streaming su una piattaforma dedicata nelle 2 settimane precedenti il festival (9-22 maggio).

I finalisti verranno invece proiettati durante il festival (21-22 maggio) in 2 sessioni di 8 ore al giorno, suddivise in 2 fasce di 4 ore.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 maggio.

PROGRAMMA:

DOMENICA 20 Maggio

STRADE DEL PIGNETO

9.00-11.00 STREET ART TOUR

Powered by Muri Lab

CINEMA AQUILA

FOYER Art expo powered by a.DNA

ROOM 1

12.00 -16.00 PROIEZIONI SLOT 1

17.00 -21.00 PROIEZIONI SLOT 2

ROOM 2

11.30 -13.30 CINEGRAFFITI

14.30 -16.00 FEMMINISMO HIP HOP – Una questione di genere, razza, classe e stile

17.00-18.30 IL CINEMA PER GLI UNDER 25 – Parliamone!

PARTY TIME

21.00 – 00.00 PARTY TIME

@Sapore al Pigneto Piazzale prenestino 26 powered by Soul Vibes Roma

DOMENICA 21 Maggio

CINEMA AQUILA

FOYER

Art expo powered by a.DNA

ROOM 1

11.00 -15.00 PROIEZIONI SLOT 1

16.00 -20.00 PROIEZIONI SLOT 2

ROOM 2

11.00-12.30 CINEMA INDIPENDENTE : COSA SIAMO E DOVE ANDIAMO

14.00-15.30 HIP HOP: UNA QUESTIONE DI GENERE??

16.30-18.00 STORIA DEL CINEMA HIP HOP VOL 2

ROOM 3

20.30 -22.00 AWARD CERIMONY