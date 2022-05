Arriva DS 7 Crossback Édit10n Limitée per il mercato italiano

ROMA (ITALPRESS) – DS Automobiles segna oltre 10.000 unità di DS 7 Crossback consegnate in Italia, dal lancio nel 2018 a oggi. Per festeggiare questo traguardo ha creato, per il solo mercato italiano, l'edizione limitata "DS 7 Crossback Édit10n", un concentrato di eleganza, raffinatezza e tecnologia. DS 7 Crossback è un veicolo audace e carismatico che esprime tutto il savoir-faire ispirato all'alta moda. L'allestimento Grand Chic incarna l'eleganza tipica del marchio, mentre la configurazione Performance Line+ ne esalta lo spirito sportivo. I due allestimenti, tra i più venduti negli ultimi quattro anni, vengono ora riproposti sulla serie speciale DS 7 Crossback Édit10n Limitée. Entrambe le versioni sono impreziosite da una ricca dotazione di serie per offrire un'esperienza esclusiva e un'immersione totale nel mondo DS Automobiles. Nell'allestimento Grand Chic, l'eleganza tipica del savoir faire francese viene esaltata da dettagli unici come i raffinati interni in pelle Rivoli, i cerchi in lega da 20" Tokyo e il touchscreen da 12" con navigazione 3D. Di serie anche un ricco equipaggiamento tecnologico, che comprende i fari dotati di tecnologia DS Active Led vision e il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, una telecamera posteriore con sensori, l'extended Safety Pack e il Comfort Access. Allo stesso modo, la versione sportiva Performance Line+ offre interni in pregiato tessuto Alcantara, tetto panoramico, cerchi in lega da 20" Tokyo, un touchscreen da 12" con navigazione 3D, climatizzatore automatico Bizona esteso, telecamera posteriore con sensori e portellone elettrico. Completano la dotazione il DS Connected Pilot, l'extended Safety Pack e i DS Active Led Vision. DS 7 Crossback Édit10n Limitée è disponibile con la motorizzazione BlueHDi 130 Automatico oppure nella versione E-Tense Plug-In Hybrid 225 cv e 300 cv 4×4. Anche i prezzi di questa serie speciale celebrano il traguardo raggiunto dal marchio di 10.000 unità vendute in Italia. È infatti disponibile il finanziamento Style Drive da 295 euro al mese con anticipo fisso a 10mila euro e ogni anima, sportiva (Performance Line+) ed elegante (Grand Chic), è offerta allo stesso prezzo eccezionale: 37.500 euro per la motorizzazione BlueHDI 130 cv oppure, con una differenza di prezzo di 10mila euro, 47.500 euro per la versione E-Tense Plug-In Hybrid 225 cv. La versione 300 cv 4×4 sarà invece sul mercato al prezzo di 50.500 euro. (ITALPRESS). ads/com 10-Mag-22 15:09