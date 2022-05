Radioimmaginaria assieme al Museo del Risparmio all’Eurovision

TORINO (ITALPRESS) – Radioimmaginaria sarà al Museo del Risparmio per la settimana dell'Eurovision Song Contest fino al 15 maggio per raccontare la manifestazione con un occhio attento anche sul tema della gestione dei soldi. L'arrivo a Torino dell'evento più seguito al mondo (escludendo quelli sportivi) coincide anche con la celebrazione dei dieci anni di attività del Museo, per questo proprio qui durante la settimana ci saranno molte iniziative aperte ai ragazzi (e non solo) ad ingresso gratuito. Una di questa sarà giovedì 12 maggio alle 18:30, con titolo "Neuromagia: quando la magia svela il nostro rapporto col denaro", organizzato da Edoardo Ares, prestigiatore e illusionista professionista e Massimo Bustreo, consulente in psicologia dei consumi e del denaro, docente IULM, per esplorare quali reazioni si attivano nella nostra mente quando parliamo di soldi e quando li usiamo per le nostre necessità e per realizzare i nostri desideri. Molti di questi appuntamenti hanno l'obiettivo di riunire il tema del risparmio alla musica, come per esempio venerdì 13 maggio "Music Economy: dal 45 Giri a Spotify", per capire come il business della musica si stia evolvendo fra streaming e nuove tecnologie insieme a Francesco Prisco, esperto musicale e giornalista del Sole 24 Ore. Nel weekend invece un'iniziativa dedicata ad Eurovision: sabato 14 maggio alle 17 "Tv, Soldini e Canzoni" dove genitori e bambini si sfideranno a colpi di domande su alcuni anni d'oro dell'Eurovision, con in premio alcuni gadget del Museo. L'ultimo appuntamento sarà domenica 15 maggio ("Jukebox- una moneta per una canzone") con un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dove i partecipanti convertiranno in musica insegnamenti sul risparmio, sostituendo le parole di alcune canzoni famose. Inoltre, fino al 31 di maggio si potrà visitare la collezione di salvadanai del Museo del Risparmio, con accesso gratuito per tutto il mese e possibilità di visite guidate gratuite su prenotazione il 14 e 15 maggio. Quindi durante l'Eurovision Song Contest gli eventi non mancheranno, e Radioimmaginaria sarà in diretta dal Museo del Risparmio per raccontarli. La radio degli adolescenti a livello europeo, grazie al Museo del Risparmio e ad Intesa San Paolo, infatti, sarà a Torino tutta la durata del Contest e trasmetterà proprio dai corridoi del Museo le puntate, le interviste e le notizie che riguardano l'Eurovision, oltre a raccontare le numerose attività proposte dal Museo. – foto ufficio stampa Justeentime – (ITALPRESS). fsc/com 11-Mag-22 16:37