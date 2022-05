Super sfida italiana agli Internazionali BNL d’Italia 2022, ad affrontarsi oggi al secondo turno ci sono il n.56 Fabio Fognini opposto al n.13 Jannik Sinner per la prima volta in carriera uno opposto all’altro. Sinner ha vinto ieri sera senza problemi con Martinez, ora il derby azzurro aprirà la sessione serale del Campo Centrale e andrà in scena alle 19:00.