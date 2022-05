Ucraina, Conte “Ancora armi? Già dato, serve una riflessione”

ROMA (ITALPRESS) – "Di fronte alle armi io vi dico subito qual è la sensibilità del M5S. Vogliamo anche ascoltare e dire la nostra. Carri armati no, armi più pesanti no. Non ci sono e non ne dobbiamo mandare". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Piazzapulita in onda questa sera su La7. "C'è un terzo decreto in atto? Dopo un terzo decreto con cui abbiamo mandato per tre volte le armi, vogliamo fare una riflessione? Indipendentemente che siano intaccate o meno le riserve strategiche per quanto riguarda gli armamenti italiani, io credo che a un certo punto dopo un terzo invio, dobbiamo fare, lo preannuncio, in Parlamento una riflessione – ha sottolineato Conte -. Credo che il decreto in queste ore vada in pubblicazione. Fermo restando che mi auguro che nel terzo decreto non ci siano armamenti più pesanti e più letali, come avevo chiesto a gran voce, vorrei anche una discussione. Dopo un terzo invio, io credo che l'Italia abbia dato un contributo e non voglio che l'Italia sia in prima linea nella fornitura di armi militari. Credo che abbiamo già dato, adesso l'Italia deve essere in prima linea per la pace e per il negoziato". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xc5/sat/mgg/red 12-Mag-22 21:03