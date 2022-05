Pecoraro Scanio “ascoltare il Papa su pace e ambiente”

ROMA (ITALPRESS) – Sul sagrato di San Pietro, in occasione dell'udienza generale, Papa Francesco ha benedetto la borraccia e la bandiera di "Mediterraneo da Remare", la campagna di attivismo civico a difesa del mare e plasticFree, giunta alla 12esima edizione e promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, con l'adesione di Marevivo e della Guardia Costiera. "Incontrare il pontefice e ottenere la benedizione per i simboli della nostra azione a difesa del mare è stata una grande emozione – ha commentato Pecoraro Scanio -. Specie in questo periodo, Papa Francesco è la più autorevole voce a favore della Pace e dell'Ambiente. Dall'enciclica Laudato Sì all'attuale costante impegno contro guerra e armi, il pontefice merita di essere ascoltato perché governi e popoli non si rassegnino alle guerre e alla crisi climatica. Serve agire con coraggio e determinazione". (ITALPRESS). Photo credits ufficio stampa Fondazione Univerde trl/red 13-Mag-22 08:28