MedFilm Festival: aperte le iscrizioni per la 28° edizione

Annunciate le date della 28° edizione del MEDFILM festival che avrà luogo dal 9 al 20 novembre 2022. Il festival più longevo della Capitale, il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, si svolgerà in presenza a Roma e anche online.

Dodici giorni dedicati alla diffusione del cinema Mediterraneo e Mediorientale e non solo. Meeting professionali, masterclass nelle università, incontri con giovani autori e maestri del cinema, letteratura e forum di approfondimento su temi brucianti del nostro tempo arricchiranno un programma tradizionalmente attento alle istanze del presente.

Come ogni anno (dal 1995), il festival continuerà a ricercare e promuovere opere di qualità. In particolare, alla luce degli eventi che stanno accadendo ora in Europa, ovvero di una guerra cruenta e piena di oscuri presagi, il MEDFILM prova a tenere salda la rotta confermandosi luogo di accoglienza, ascolto, riflessione, dialogo culturale e produttivo, tra l’Italia e i paesi dell’area euromediterranea. Le iscrizioni saranno aperte dal 5 maggio al 30 luglio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Filmfreeway (https://filmfreeway.com/MedFilmFestival).

Confermate le sezioni competitive del 28° MedFilm Festival: Concorso Ufficiale, riservato esclusivamente alle opere provenienti dai paesi mediterranei e mediorientali con il Premio Amore e Psiche (E. 2000,00) e Premio speciale della Giuria (E. 1.000,00), e il Concorso Internazionale Cortometraggi Premio Methexis (E. 1000,00). Confermate anche le vetrine e le sezioni parallele: Le Perle – Nuovo Cinema Italiano, Lux Film Days a Roma, Sguardi dal Futuro, Voci dal Carcere. Così come i Premi speciali: Premio alla Carriera, Premio Koiné, Premio Diritti Umani Amnesty International Italia, Premio Cervantes Roma e Premio Valentina Pedicini- Migliore opera prima e seconda.

Per la terza edizione dei WIPS-MEDFILM WORKS IN PROGRESS, il bando aperto alle opere in post-produzione, la giuria internazionale assegnerà i seguenti premi: Premio OIM (E 10.000,00), Premio Stadion Video (lavorazioni DCP per un valore di 3.500,00 Euro). La finestra del Bando WIPS sarà aperta dal 30 maggio fino al 30 luglio 2022.

Entro il 10 ottobre 2022 la Direzione del MedFilm Festival darà comunicazione delle opere selezionate e l’elenco ufficiale sarà pubblicato sul sito del Festival non oltre il 30 ottobre 2022.

Tutti gli approfondimenti sul sito ufficiale: medfilmfestival.org