Lavoro, Women in Charge on Tour fa tappa a Santa Margherita Ligure

SANTA MARGHERITA LIGURE (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro e Women in Charge on Tour fanno tappa a Santa Margherita Ligure per il secondo appuntamento annuale della seconda edizione di Women In Charge On Tour – leadership al femminile, un evento nazionale che ha come obiettivo principale quello di creare un confronto costruttivo analizzando la crescita professionale della Donna nel mondo del lavoro e al tempo stesso promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management aziendale e dell'imprenditoria femminile e inclusiva ad ogni livello. L'evento si svolgerà venerdì 20 maggio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. La scelta della location non è stata casuale, in quanto a Santa Margherita Ligure si è svolta nel 2021 la prima Conferenza del G20 sull'Empowerment femminile, dove si è parlato tra i tanti temi, di qualità del lavoro delle donne, della leadership al femminile e della tutela dei diritti, pertanto si presta ad ospitare questa tappa del Women in Charge on Tour che avrà come argomenti principali la parità di genere, l'inclusione e il Gender Gap. La giornata di venerdì 20 maggio sarà suddivisa in due parti: nel primo incontro dalle 9:30 alle 11:00 il focus sarà su Gender Gap e parità di genere. L'appuntamento sarà moderato da Pier Carlo Barberis, Founder degli Stati Generali Mondo Lavoro e avrà come ospiti cinque brillanti relatrici tra cui Marina Verderajme Presidente Nazionale G.I.D.P. – H.R.D.A, Laura Cinicola Partner – Head of International Practice LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners, Lorenza Paletto Senior Associate LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners, Cristiana Poggio Vice Presidente Piazza dei Mestieri e Patrizia Fontana CEO Talents in Motion. Il secondo appuntamento dalle 11:15 alle 13:00 avrà come tematica principale la certificazione e il fondo di impresa femminile. Moderato da Enrico Gambardella, Presidente del Winning Women Institute, avrà come relatori Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Formazione, Cultura Regione Liguria, Marina Verderajme, Presidente Nazionale G.I.D.P. – H.R.D.A, William Griffini Ceo Carter & Benson, Fabiana Carioli HR Director Grenke, Fausto Fusco Direttore Risorse Umane BIP, Thibaud Eckenschwiller, Former Ceo Ipsen Italia e Monica Forcella Founder Mogi Caffè. – foto ufficio stampa Stati Generali Lavoro – (ITALPRESS). tvi/com 18-Mag-22 10:33