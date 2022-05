Strage Capaci, Cartabia “Accordi internazionali preziosi contro mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – "Sono oltre settanta gli accordi multilaterali o bilaterali stretti con i paesi sudamericani e caraibici, si tratta di accordi che hanno rinsaldato la sfida alle associazioni mafiose sulla base di un assunto condiviso. Il crimine organizzato sfrutta sempre eventi, quali pandemia e guerra, alla ricerca di mercati nei quali trasferire le ingente ricchezze. Le convenzioni internazionali, a cominciare da quella che porta il nome di Falcone, rappresentano oggi fenomeni preziosi per fronteggiare le Mafie in grande evoluzione". Lo ha detto il ministro della giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento durante un evento al complesso dello Spasimo di Palermo nel giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci: "Oggi Palermo è la capitale del contrasto alla mafia. E una solida alleanza internazionale è la chiave di volta per il contrasto alla criminalità organizzata. In questa giornata così drammaticamente simbolica per la storia del nostro paese – ha aggiunto – si rinsalda il Programma Falcone-Borsellino con i paesi sudamericani, con la consapevolezza che dalle macerie degli attentati a Falcone e Borsellino la Repubblica Italiana si è rialzata più forte". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xd7/pc/mgg/red 23-Mag-22 18:54