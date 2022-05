DigithOn. Aidr: al via la più grande maratona digitale, ultime ore per candidare la propria startup

C’è tempo fino al 10 giugno per iscriversi alla settima edizione di Digithon (www.digithon.it), la startup competition che offre la possibilità di presentare il progetto d’impresa digitale, senza intermediari, ad investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali. La maratona digitale, ideata dall’Associazione DigithOn fondata dall’On. Francesco Boccia, già ministro della Repubblica e presieduta da Letizia D’Amato esperta di comunicazione, quest’anno tornerà in presenza, con programma fitto di appuntamenti dal 7 al 10 luglio alle Vecchie segherie Mastrototaro di Bisceglie. “Si tratta sottolinea in una nota Aidr – di un evento di grandissima importanza che offre l’opportunità a tanti talenti digitali di trasformare le idee di business più innovative in realtà imprenditoriali. La maratona digitale, infatti – prosegue nella nota Aidr – consente agli inventors di ampliare il loro network di contatti, sviluppare nuove sinergie e occasioni di collaborazione con le imprese.” Tra tutti i progetti candidati alla call for ideas, 100 startup saranno valutate dal comitato scientifico, formato dagli analisti delle aziende partner di DigithON, che selezionerà le migliori idee d’impresa che avranno accesso alla finale dove presenteranno le loro application, sfidandosi all’ultimo pitch. Nel corso della competition di luglio saranno promossi inoltre una serie di incontri tra i partecipanti e le aziende partner dell’iniziativa, tra le principali: Confindustria, Gruppo Intesa San Paolo, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Mediaset, Enel. Aderiscono all’iniziativa anche università e centri di ricerca.