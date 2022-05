Top Gun: Maverick fa decollare il box office con 4 mln di incasso

MILANO (ITALPRESS) – Dopo averlo aspettato per trentasei anni, il pubblico italiano premia Top Gun: Maverick che decolla al box office con un incasso di oltre 4 milioni di euro. Risultato eccezionale per la pellicola diretta da Joe Kosinski che si attesta come il secondo miglior risultato dell'anno (comprensivo di anteprime) nel weekend di apertura superando The Batman. Questo successo era auspicato dallo stesso protagonista Tom Cruise che da sempre manifesta il suo forte legame col grande schermo: "Non succederà mai che i miei film non vadano in sala – ha detto recentemente l'attore al Festival di Cannes, nel corso di un incontro ravvicinato con il pubblico -. La reazione del pubblico è fondamentale. Io vado spesso al cinema, con il berretto e i popcorn, mi piace sentire i commenti della gente, non smetto mai di imparare". – foto ufficio stampa Top Gun: Maverick – (ITALPRESS). mgg/com 30-Mag-22 13:12