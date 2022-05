Ita Airways si rinnova all’insegna del Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) – Proprio nella settimana della Festa della Repubblica, ricorrenza simbolo per eccellenza dell'Italia, ITA Airways pone un'altra pietra miliare nel suo processo di evoluzione come nuova compagnia di bandiera italiana. A poco più di 6 mesi dall'inizio dell'operatività partita il 15 ottobre del 2021, a tempi di record per il settore aereo, in un contesto internazionale inaspettato e complesso, grazie all'impegno e alla dedizione di tutto l'organico della Società, ITA Airways mantiene fede al suo piano e lo fa all'insegna del Made in Italy e della sostenibilità. Infatti, il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l'evoluzione della sua immagine: le nuove divise nate dal team ITA Airways insieme all'amabile consulenza stilistica di Brunello Cucinelli; i nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva; il nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini. L'emblema dell'eccellenza, dello stile, dell'eleganza, del gusto e in una sola parola della creatività italiana diventa parte integrante di ITA Airways e sottolinea lo stretto legame della Compagnia con il territorio e le passioni degli italiani, prima fra tutte lo sport. Ad avvalorare il forte legame con lo spirito azzurro, domani 1° giugno, ITA Airways porterà in volo la nazionale di calcio per la partita contro la nazionale argentina che si terrà allo stadio di Wembley. Il volo speciale ITA Airways della nazionale rappresenta il calcio di inizio della rinnovata collaborazione del vettore di bandiera con il mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. Il 2 giugno al taglio del nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires sarà presente il campione Roberto Baggio a cui è stato intitolato l'Airbus A350 in volo per la prima volta con le nuove divise, il nuovo catering e i nuovi interni. L'Airbus A350 sarà il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta. "L'idea di questa consulenza stilistica con ITA Airways nasce certamente da una vocazione comune, quella di trasferire anche attraverso le uniformi del personale di bordo lo stile del bel vestire italiano" – ha commentato Brunello Cucinelli – "così da rappresentare un'Italia, riconosciuta a livello internazionale come la culla di una cultura ispirata alla bellezza, all'arte e alle tradizioni. Questo anche attraverso il grande contributo delle medie imprese nazionali d'alta qualità che le produrranno, grazie a questa nuova idea sviluppata insieme ad ITA Airways". "Per realizzare la proposta gastronomica di bordo ITA Airways, ci siamo ispirati alle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, alla tradizione della cucina italiana realizzata con materie prime di qualità e con un approccio contemporaneo, ma allo stesso tempo semplice ed elegante per offrire ai clienti un servizio che ha l'Italia nel cuore. Sono onorato di far parte della squadra di chef che si alterneranno a bordo, un progetto davvero innovativo della nostra compagnia di bandiera, un messaggio straordinario di grande armonia nazionale e respiro internazionale", ha affermato Enrico Bartolini. "Il design è un linguaggio trasversale e universale e gli interni di un aereo, come ogni spazio in movimento, costituiscono un luogo da condividere. Un luogo che, ruotando sempre di più intorno ai viaggiatori, entra direttamente e profondamente nello stato d'animo e nell'umore di ogni singola persona" ha dichiarato Walter De Silva. "Nel progetto con ITA Airways, mi ha subito accarezzato la mente l'idea di prendere a prestito la famosissima canzone di Gino Paoli "Il Cielo in una stanza' ovvero riportare all'interno del velivolo una sensazione piacevole ma coerente con la modalità scelta per un viaggio sopra le nuvole". – foto ufficio stampa Ita Airways – (ITALPRESS). mgg/com 31-Mag-22 11:46