Alice in sugarlandia, da Firenze un drink con il miglior rum filippino

DRINK: Alice in Sugarlandia

BARTENDER: Luca Manni, bar manager di Move On e Caffè Concerto Paszkowski a Firenze

INGREDIENTI:

4 cl Don Papa Rye Aged Rum

7 cl soda al cetriolo

Fragole

Un pizzico di sale

Bicchiere: Tumbler basso

Garnish: spirale di cetriolo

PREPARAZIONE:

Il drink si prepara con la tecnica build, direttamente nel bicchiere tumbler basso.



IL DRINK