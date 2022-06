Educazione Digitale. Aidr: nuovo webinar di Poste Italiane disponibile gratuitamente

È dedicato alle telecomunicazioni e agli impatti sul nostro stile di vita il webinar promosso da Poste Italiane in programma il prossimo 8 giugno. L’accesso è gratuito, tramite registrazione a questo link posteventi.com. Il seminario avrà come focus: l’accesso alle piattaforme cloud e la gestione da remoto di attività complesse. “La sessione on line – sottolinea in una nota l’associazione Aidr – rientra nel percorso di promozione di educazione digitale avviato da Poste Italiane, volto alla diffusione delle competenze digitali, essenziali in ambito lavorativo. Una serie di attività online saranno dedicate ai Piccoli Operatori Economici, imprenditori e liberi professionisti che vogliono implementare strumenti e processi nell’ambito della loro attività economica, cogliendo appieno le opportunità offerte dall’evoluzione digitale.

Oltre a fornire approfondimenti prettamente tecnici, Poste italiane proseguirà il percorso di educazione digitale con pillole, podcast, volte a consentire una gestione più consapevole delle tecnologie di ultima generazione, evidenziando criticità e potenzialità degli strumenti digitali, che vengono utilizzati in ambito privato: dall’uso dei social network, agli strumenti di protezione contro le truffe online. Si tratta – conclude nella nota Aidr, di un’opportunità importante volta a colmare il gap del nostro Paese, consentendo a cittadini e piccoli imprenditori cogliere appieno le potenzialità delle tecnologie digitali”.