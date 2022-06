La grande Festa del Solstizio d’Estate di E-Pic Land

Per festeggiare l’estate, Fondazione Augusto Rancilio insieme ai partners del progetto E-Pic Land invitano tutti alla grande Festa del Solstizio d’Estate, che si terrà nei giardini di Villa Arconati di Bollate. Per tre giorni, dalla serata di venerdì 17 con la silent disco nella Corte Nobile, a domenica 19 giugno, un palinsesto di idee e proposte per tutte le età e tutti i gusti coinvolgeranno grandi e piccini.

Oltre 20 ore di divertimento e cultura spalmate sulla tre giorni, con caccia ai tesori, silent disco notturna, visite guidate, drammatizzate e interattive, laboratori in atelier e spettacoli per i più piccoli, intrattenimenti musicali di jazz e non solo, brevi passeggiate nelle terre delle Groane e molto altro ancora. In più, mostre e premiazioni per i giovani videomaker under 35 che hanno partecipato in queste settimane al concorso e-pic land Video Contest promosso da Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e per i giovani artisti che si sono candidati al concorso Tutto Scorre promosso dalla Città di Rho.

Sarà, anche, un week-end con tanti laboratori, giochi, intrattenimenti per bambini, ragazzi e famiglie.

Le iniziative saranno tutte gratuite (eccetto la silent disco) con preregistrazione obbligatoria e a numero limitato .

Sono sempre più coinvolgenti le proposte offerte dal palinsesto di e-pic land “Ville di delizia, parchi e acque”, un progetto sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO e promosso da un partenariato di cui fanno parte, oltre alla capofila Fondazione Augusto Rancilio, enti pubblici e privati: Fondazione Milano-Scuole Civiche di Milano, Città di Bollate, Desio e Rho, Provincia di Monza e Brianza, Consorzio ET Villoresi, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Cooperative Sociali ONLUS Alchemilla e Stripes.

Preregistrazioni agli eventi disponibili al LINK: https://www.eventbrite.it/o/e-pic-land-47986962723.

Programmazione aggiornata online su Facebook alla pagina evento FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE.