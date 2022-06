Fiat Professional, nuovo scudo ed E-Scudo approdano in Brasile

TORINO (ITALPRESS) – Fiat, con oltre 10 anni di leadership in Brasile, grazie ai best seller Ducato e Fiorino, e con l'indiscussa leadership di mercato raggiunta con l'auto più venduta in assoluto (sia per le vetture che per i veicoli commerciali, ndr) grazie a Strada, ha compiuto un ulteriore passo verso il suo consolidamento nel mercato sudamericano con l'arrivo del nuovo Scudo. Da oggi, infatti, è stata lanciata una nuova offerta nel segmento D dei veicoli commerciali leggeri con il Nuovo Scudo, che in Brasile sarà venduto sotto il marchio Fiat. Il Nuovo Scudo è dotato di un motore elettrico o di un propulsore diesel di ultima generazione. Con le sue caratteristiche di capacità, carico utile e volume di carico migliori della categoria offre l'agilità necessaria per guidare tranquillamente in un'area urbana. Con il nuovo modello si completa la gamma di veicoli commerciali FIAT gche adesso copre tutti i segmenti degli LCV: Small con Fiorino, Medium con Scudo e Large con Ducato. Per rafforzare la centralità del cliente, Fiat metterà a punto in Brasile un servizio di assistenza specifica dedicata ai professionisti che acquistano furgoni attraverso la rete e l'esperienza di assistenza di FIAT Professional. L'innovativo E-Scudo è il primo veicolo commerciale elettrico che il marchio FIAT lancia in Brasile. Grazie alla batteria da 75 kWh, vanta la migliore autonomia della categoria, che arriva fino a 330 km, ed è dotato di un motore da 100 kW (136 CV). Al lancio E-Scudo sarà venduto nella versione Cargo nei principali mercati di veicoli elettrici presenti in Brasile. Grazie a questo prodotto innovativo, Fiat continua il suo percorso atto a promuovere la mobilità sostenibile. Nel Paese sudamericano arriva anche il Nuovo Scudo dotato del propulsore 1.5l turbo diesel di ultima generazione con 120 CV. Disponibile nelle configurazioni Cargo, Multi e Minibus, il modello è il partner perfetto per i professionisti, grazie ad un uso "smart" dello spazio e ad una capacità ai vertici della categoria. La gamma di Nuovo Scudo ed E-Scudo è in grado di soddisfare le esigenze sia dei professionisti che dei gestori di flotte, con soluzioni efficienti ed esperienze senza stress che garantiscono la continuità operativa e la redditività. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 24-Giu-22 15:40