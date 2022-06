“DIVANO”, ecco il primo singolo dei MON ÂME (Videoclip)

“Divano” è il primo singolo dei Mon Âme, duo Alt-Rock salentino dalle sonorità British e Noise. Il brano è accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube.

Il brano racconta di una tranquilla chiacchierata su un divano, da cui il titolo del singolo, tra Fabio e Francesco, i due Mon Âme. In questo dialogo immaginario i due amici e compagni di esperienze musicali, affrontano un percorso fatto di diversi tasselli della loro vita: dall’amore non ricambiato, a quello finito, dal rapporto tra genitori e figli alla perdita di un amico. Una narrazione costruita su flussi di coscienza in pieno divenire, al confine tra follia e normalità.

Din seguito il videoclip di “Divano” che vuole rappresentare il viaggio simbolico tra Fabio e Francesco intrapreso proprio con la fondazione dei Mon Âme. Un viaggio fatto di amicizia e, soprattutto, passione per il rock.

Biografia

Il nome tradotto dal francese all’italiano significa: la mia anima.

In queste tre parole è racchiusa l’essenza del progetto musicale Mon Âme, ossia riportare nelle loro canzoni tutte le più intime emozioni, sentimenti ed esperienze vissute e racchiuse in quell’essere emotivo chiamato anima, dove il minimo comun denominatore è l’AMORE nella sua accezione più ampia . I suoni prettamente british e scuri delle chitarre, ai quali si intrecciano noise e melodia in un abbraccio indissolubile, sostenuti dalla potenza ritmica della batteria si amalgamano a testi ermetici e introspettivi dando vita a quella che il duo definisce “La Letteratura Rock dei Mon Âme” nella quale, come dei “Poeti del rock”, vogliono condividere il proprio abisso emotivo ed esorcizzarlo attraverso la musica. MON