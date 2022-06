Musetti e Giorgi lasciano Wimbledon al primo turno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente impresa per Lorenzo Musetti al primo turno di Wimbledon. Il 20enne di Carrara, numero 70 del tabellone, cede per 6-4 6-4 6-3 allo statunitense Taylor Fritz, numero 14 Atp e undicesima testa di serie, reduce dal secondo titolo conquistato a Eastbourne dopo quello vinto nel 2019. Nel tabellone femminile semaforo rosso al primo turno anche per Camila Giorgi. La 30enne marchigiana, 21esima testa di serie e reduce dalla semifinale di Eastbourne, cede per 7-6(4) 6-1 alla polacca Magdalena Frech, numero 92 Wta e alla sua prima esperienza ai "Championships". Una sconfitta inattesa per la numero uno azzurra, solitamente a suo agio sui prati londinesi dove nel 2012 raggiunge gli ottavi partendo dalle qualificazioni mentre nel 2018 fu stoppata solo ai quarti da Serena Williams. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/ari/red 28-Giu-22 21:06