15° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano

La 15a edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano inizia il suo viaggio a luglio, con i primi appuntamenti a Campobasso (Palazzo GIL dal 18 al 20 luglio), Napoli (FOQUS Quartieri Spagnoli dal 22 al 29 luglio), e Messina (Parco Horcynus Orca, dal 26 al 28 luglio). Dopo l’estate, il Festival celebrerà il suo momento centrale al Cinema Farnese di Roma dal 6 al 12 ottobre, per poi continuare il suo percorso in altre città d’Italia con tappe a Genova, Padova, Matera, Cagliari e Treviso.

Madrina d’onore di questa nuova e ricca edizione è l’attrice Victoria Abril, musa di Pedro Almodóvar (La legge del desiderio, Legami!, Tacchi a spillo, Kika), che inaugurerà l’appuntamento di Napoli nella Corte dell’Arte di FOQUS Quartieri Spagnoli, il 22 luglio alle 21:00.

Tra i titoli in programma in questa edizione, “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada presentato a Cannes, dedicato al geniale regista che a partire da Un chien Andalou continuò la riesplorazione degli elementi essenziali del Surrealismo, plasmando da lì tutto il proprio cinema; “Hugo in Argentina” di Stefano Knuchel, sui ruggenti anni vissuti in Argentina dal grande Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese; “Alcarràs” di Carla Simón, recente vincitrice dell’Orso d’Oro a Berlino; “El buen patrón” di Fernando León de Aranoa, trionfatore agli ultimi Premi Goya con un magnifico Javier Bardem.

Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano è organizzato da Exit Media e riceve il sostegno dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero di Cultura), Acción Cultural Española, Ambasciata Argentina, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes, IILA – Instituto Italo-Latinoamericano.