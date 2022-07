Nissan Ariya auto dell’anno Auto Express 2022

ROMA (ITALPRESS) – Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan, ha ottenuto il riconoscimento Auto dell'Anno Auto Express 2022. Inoltre, nell'ambito degli Auto Express Awards, Ariya si è visto assegnare anche un secondo titolo, quello di Migliore Auto Aziendale di Medie Dimensioni. I giudici di Auto Express hanno premiato le molteplici qualità della vettura: design moderno ed elegante, fascino premium degli esterni e dell'abitacolo, piacere di guida e performance dinamiche della vettura, unite all'autonomia di oltre 530 km con una sola ricarica. Andrew Humberstone, Ad di Nissan Gran Bretagna, ha dichiarato: "Siamo entusiasti per questo premio assegnato ad Ariya e ringraziamo i giudici per la loro scelta. Design, contenuti tecnologici e prestazioni fanno di Ariya l'icona della nuova generazione di veicoli elettrici Nissan, un pilastro della strategia di elettrificazione della nostra gamma nel percorso che ci porterà alla totale neutralità dal carbonio". Steve Fowler, caporedattore di Auto Express, ha commentato: "Nissan Ariya unisce in sé stile e sostanza e si propone come un EV per l'era moderna, una valida soluzione per chi vuole passare alla mobilità 100% elettrica. Qualità che ne hanno fatto la nostra Auto dell'Anno 2022". Ariya unisce in sé l'esperienza e la tradizione Nissan nei crossover e nella mobilità elettrica e offre ai propri clienti un'esperienza di guida raffinata, confortevole, emozionante e sicura, grazie alle tecnologie di bordo e all'innovativo sistema di trazione integrale e-4ORCE. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Nissan- ads/com 07-Lug-22 16:09