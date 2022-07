È stata consegnata alla giornalista Mediaset Ida Molaro la targa del Comune di Cetraro (CS) come riconoscimento dell’attività della professionista nell’ambito dell’informazione e della comunicazione. Il Municipio della costa tirrenica ha voluto ringraziare la giornalista per il suo proficuo impegno nell’aver saputo integrare le nuove tecnologie nel linguaggio giornalistico. La targa è stata consegnata dal vicensindaco di Cetraro Tommaso Cesareo. La cerimonia è avvenuta nel Palazzo di Città; la giornalista Molaro, in questi giorni è a Cetraro in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della Portavoce della Commissione Europea in Italia, Manuela Conte. Tra gli ospiti della cerimonia presenti, diverse autorità civili e giornalisti.