Con Nissan Qashqai e-power percorri mille km senza soste

PALERMO (ITALPRESS) – La strada verso l'elettrificazione di Nissan continua con l'elettrico senza spina. Dopo aver inventato nel 2007 il crossover ed aver venduto da allora più di 5,5 milioni di Qashqai in oltre 40 Paesi nel mondo Nissan presenta la nuova Qashqai e-power. Il nuovo propulsore e-power si pone come un'ottima soluzione elettrificata, in alternativa al diesel, ed elemento di transizione verso la mobilità elettrica al 100%. La tecnologia e-power consiste nel motore termico che produce energia elettrica per il motore elettrico che muove le ruote della vettura. Il motore termico è un turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 cv di potenza di grande efficienza grazie alla tecnologia con rapporto di compressione variabile. Un'unità di controllo rileva le condizioni di guida del veicolo e l'azione sul pedale dell'acceleratore selezionando automaticamente il rapporto di compressione più adatto, ottimizzando quindi rendimento, prestazioni ed efficienza. Il motore elettrico da 190 Cv è l'unico che muove le due ruote motrici della vettura, ha un'accelerazione notevole ed una coppia di 330 Nm subito disponibile. L'energia prodotta dal motore termico va all'inverter e da questo può essere trasmessa sia alla batteria sia al motore elettrico o ad entrambi. I bassi consumi (5,3 litri per 100 km) e le ridotte emissioni di CO2 (119g/km) lo rendono ideale per ogni tipo di tragitto, infatti il serbatoio da 55 litri consente un'autonomia di oltra 1.000 km. Il nuovo Qashqai e-power si avvale anche della tecnologia e-pedal step che permette di accelerare e rallentare usando solo il pedale dell'acceleratore. Facilmente inseribile tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale è risultato molto utile nel traffico di Stoccolma, location scelta da Nissan per la prima prova su strada, essendo all'avanguardia nella mobilità sostenibile europea. Nei contesti urbani il sistema e-power tende a mantenere il motore termico spento con un numero di accensione di circa il 65% in meno rispetto ad un sistema ibrido tradizionale. Fuori città la guida risulta reattiva, efficiente, ma soprattutto silenziosa con una perfetta insonorizzazione dell'ambiente interno che è stato rivisitato. Ottimo e ben leggibile l'head up display, così come ben posizionato è il nuovo display centrale da 12", ben integrato nella plancia. Le modalità di guida sono tre, dalla normale alla sportiva, per i diversi utilizzi, con sensibile differente risposta dello sterzo e delle sospensioni. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è di 7,9 secondi, la velocitò massima di 170 km/h. Spingendo a fondo l'acceleratore la risposta è diretta, e la potenza viene erogata in maniera fluida e progressiva. In modalità Ev si guida per oltre 40 km solo in elettrico in un ambiente comodo ed assolutamente ovattato. L'assistenza alla guida e la sicurezza sono garantite dal Propilot con Navi link, dall' Intelligent Emergency Braking, dai blind-sport intervention, dagli air bag centrali e dalle luci a Led intelligenti. Fra gli optional sono previsti i sedili con massaggio lombare, il sistema audio Bose premium, il wireless apple carplay, il collegamento con Alexa. Nissan Qashqai e-power è disponibile in cinque allestimenti: Acenta, Business, N-Connecta, Tekna,e Tekna +, con prezzi a partire da 36.270 euro fino a 45.020 euro. Ordinabile sin da subito, anche on line, le prime consegne sono previste ad ottobre. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). col/tvi/red 12-Lug-22 17:30