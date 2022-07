Lancia Ypsilon Alberta Ferretti “sfila” alla Torino Fashion Week

TORINO (ITALPRESS) – Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è l'Auto ufficiale della Torino Fashion Week 2022, che fino al 14 luglio proporrà sfilate di moda, momenti istituzionali e talk sulla giustizia sociale e sui cambiamenti climatici. "Siamo orgogliosi di partecipare alla Torino Fashion Week, un progetto innovativo in grado di combinare sapientemente creatività, design 'Made in Italy' e sostenibilità – dichiara Raffaele Russo, Lancia Managing Director-. Gli stessi valori che hanno dato vita alla serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. Del resto, l'ultima nata in Casa Lancia esalta le diverse sfumature della personalità di ogni donna con eleganza e da sempre Lancia si è fatta portavoce di messaggi rilevanti di responsabilità sociale per contribuire a creare un mondo migliore per le generazioni future". Uno dei momenti più emozionanti della rassegna si è svolto martedì sera presso Villa Sassi, l'affascinante dimora del '600 scelta per le sfilate della Torino Fashion Week 2022. Immersa in un parco secolare annoverato tra i cento più belli d'Italia, la prestigiosa location torinese ha infatti ospitato il Charity Dinner che ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Maki e Tukwini Mandela figlia e nipote del "Premio Nobel per la Pace" Nelson Mandela. Impegnate da anni per migliorare il ruolo delle donne in Sud Africa, nel 2017 hanno inaugurato House of Mandela, con l'obiettivo di offrire ai più bisognosi mezzi di sussistenza e di sostenere, a livello globale, le questioni sociali che colpiscono le comunità africane. Tra gli ospiti del Charity Dinner hanno partecipato anche Raffaele Russo e Luca Di Tanno, Amministratore Delegato della Concessionaria Lancia Autoingros SpA., tra i maggiori dealer del territorio piemontese. Per tutta la durata della Torino Fashion Week, inoltre, la nuova versione della fashion city car sarà esposta nella splendida cornice di Villa Sassi, dove gli invitati potranno apprezzare anche la sua nuova campagna pubblicitaria dal claim "Tante personalità. La Tua". La Ypsilon Alberta Ferretti accompagnerà le nei diversi luoghi della manifestazione. E per tutti gli appassionati di haute couture, la Torino Fashion Week 2022 verrà ripercorsa in un video che sarà trasmesso, a partire dal prossimo settembre, sugli schermi de La Rinascente nel centro di Torino. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 13-Lug-22 15:33