Fiocco azzurro a Zoomarine. Per festeggiare la nascita di due tartarughe marine arriva l’iniziativa musicale e solidale “Aggiungi una ciotola a tavola”. Il mondo del musical incontra quello del pet e lancia una raccolta per cani e gatti meno fortunati.

Doppio fiocco azzurro a Zoomarine. La nascita di nuovi esemplari è sempre un momento emozionante e il parco alle porte di Roma si appresta a dare il benvenuto a Leonardo e Donatello, due meravigliose tartarughe marine venute alla luce in questi giorni in tutta la loro tenerezza. Per festeggiare questo magico momento domani 15 luglio anche il mondo del musical renderà omaggio alle piccole testuggini con una iniziativa musicale e solidale: “Aggiungi una ciotola a tavola”, una rivisitazione del celebre spettacolo che sarà portato in scena con lo scopo di sensibilizzare le famiglie per invitarle all’ adozione responsabile di un amico a quattro zampe e magari aiutare quelli meno fortunati. Proprio nel periodo estivo si registra, infatti, il più alto tasso di abbandono di animali, maggiormente cani e gatti, che necessitano di cure e di tanto amore. Centinaia di volontari sono impegnati ogni giorno in prima linea, pronti a dar loro una casa temporanea con annesse cure, cibo e coccole. Molti rifugi però hanno bisogno di sostegno per continuare la loro opera benefica ed ecco, quindi, che Zoomarine dedica una giornata speciale proprio a questi piccoli amici di zampa lanciando una campagna solidale di raccolta cibo e accessori pet non più utilizzati (cucce, ciotole) che potranno essere donati e lasciati negli appositi contenitori nel parco. “Siamo felici di annunciare la nascita delle due bellissime testuggini – spiega il direttore generale Alex Mata – con una iniziativa del cuore che potrà contribuire ad aiutare tante altre piccole vite”. Per celebrare questa giornata speciale con “una mano nella zampa” previste anche tante esibizioni a tema grazie ai performer della Golden Actors del Teatro Golden, protagonisti di alcune perfomance sul palco con tanto di lezioni gratuite in piscina per mettersi in gioco nelle tre discipline del teatro musicale. Presenti anche i fotografi di Nomadi Fotografici e Wild Photo Snipers saranno disponibili per attivare laboratori gratuiti ed insegnare ai più piccini come scattare foto agli animali con il proprio smartphone, senza disturbarli o stressarli, magari per diventare piccoli influencer dalla parte della natura.