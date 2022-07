Cinque giorni per cinque generi musicali differenti, dalla classica all’elettronica, con importanti nomi della scena musicale contemporanea, italiana e internazionale: con un’anteprima il 10 luglio affidata al Vokal Fest – il Festival della Voce, con Ladyvette e tanti altri – dal 20 al 24 luglio ai piedi del castello trecentesco del litorale laziale torna LAZIOSound Festival, principale appuntamento annuale con il programma musicale della Regione Lazio, che vedrà sul palco: Fabrizio Bosso, Myss Keta, Margherita Vicario, Dimitri from Paris, I Soliti Aquilani & Daniele Orlando.

In apertura i giovani talenti vincitori di LAZIOSound Scouting: una occasione per valorizzazione le nuove energie musicali della Regione, in linea con lo spirito di LAZIOSound - programma realizzato dalla Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

In attesa di entrare nel cuore del festival, domenica 10 luglio, LAZIOSound Festival vedrà un’anteprima con una serata speciale in cui si esplorerà il mondo della musica vocale in tutte le sue forme con il Vokal Fest, il festival della voce, ricco come al solito di sorprese: sul palco dallo swing delle Ladyvette, alla musica sacra del celebre e pluripremiato Coro Musicanova, al pop del Minuscolo Spazio Vocale,e molti altri.

Dal 20 luglio con Fabrizio Bosso Quartet LAZIOSound Festival apre ufficialmente la terza edizione con la serata Jazzology che, insieme al signore italiano della tromba, vedrà sul palco RBSN, Federico Buccini & Jemma Lab, vincitori della categoria Jazzology e vincitori assoluti di LAZIOSound Scouting 2022.

Il 21 luglio spazio a Urban Icon con il rap contaminato di MYSS KETA, recentemente uscita con il terzo album Club Topperia, e poi ancora Peter White, Polemica vincitore della categoria Urban Icon LAZIOSound Scouting 2022 e altri ospiti a sorpresa.

Un’altra artista femminile della nuova scena musicale italiana sarà protagonista della serata del 22 luglio dedicata ai Songwritingheroes: Margherita Vicario. Il concerto della raffinata cantautrice e attrice che da poco è uscita con il nuovo singolo Onde, sarà aperto da Fracasia e i Bivio vincitori della categoria Songwriting Heroes LAZIOSound Scouting 2022.

Il 23 luglio grande protagonista sarà l’elettronica con la serata #GOSISAPRODUCER: ospite d’eccezione Dimitri From Paris: l’eclettico dj greco con cittadinanza francese farà ballare il pubblico con il suo sound mix di culture ed etnie differenti Ad aprire la serata PITCH3S vincitorI della categoria God Is a Producer LAZIOSound Scouting 2022.

A chiudere la terza edizione di LAZIOSound Festival il 24 luglio sarà la grande classica di #ILOVEMOZART con I SOLISTI AQUILANI & DANIELE ORLANDO che eseguiranno Le Quattro Stagioni di Vivaldi | Una nuova stagione con l’apertura di Phoinikes Sax Quartet finalisti della categoria I Love Mozart LAZIOSound Scouting 2022 e ancora altri ospiti a sorpresa.

10 luglio #PREVIEW

VOKAL FEST

Il Festival della Voce con

LADYVETTE

MUSICA NOVA,

MINUSCOLO SPAZIO VOCALE

CORO DIAPASON

CORO CANTERING

ENSEMBLE INCANTUS

CORO MAMIANI

in collaborazione con Decanto

INGRESSO 2 EURO + DP

20 luglio #JAZZOLOGY

FABRIZIO BOSSO QUARTET

RBSN

FEDERICO BUCCINI & JEMMA LAB, vincitori della categoria JAZZOLOGY e vincitori assoluti di LAZIOSound Scouting 2022

21 luglio #URBANICON

MYSS KETA

PETER WHITE

POLEMICA vincitore della categoria URBAN ICON LAZIOSound Scouting 2022

MORE TBA

22 luglio #SONGWRITINGEHEROES

MARGHERITA VICARIO

FRACASIA

BIVIO vincitori della categoria SONGWRITING HEROES LAZIOSound Scouting 2022

MORE TBA

23 luglio #GOSISAPRODUCER

DIMITRI FROM PARIS

PITCH3S vincitori della categoria GOD IS A PRODUCER LAZIOSound Scouting 2022

MORE TBA

24 LUGLIO #ILOVEMOZART

I SOLISTI AQUILANI & DANIELE ORLANDO suonano LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI | Una nuova stagione

PHOINIKES SAX QUARTET finalisti della categoria I LOVE MOZART LAZIOSound Scouting 2022

MORE TBA

TUTTI I CONCERTI DEL FESTIVAL 4 EURO + DP su DICE.FM