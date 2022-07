Elezioni, Di Maio “Stiamo costruendo coalizione inclusiva”

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo costruendo una coalizione inclusiva che mira a risolvere i problemi dei cittadini. Nei prossimi giorni presenterò il progetto della nostra forza politica, per risolvere le questioni per cui gli italiani sono preooccupati, come il caro benzina e il caro bollette. Siamo il governo in carica per gli affari correnti, ma cercheremo di fare tutto quello che serve nei prossimi giorni anche per affrontare questi temi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg1. "Chi ha fatto cadere il governo in questo momento continua a litigare: Conte che litiga con Grillo, Berlusconi e Salvini che litigano con Giorgia Meloni. Queste persone non possono avere la credibilità per tornare al governo del Paese, perché continuerebbero a litigare e a provocare instabilità", ha aggiunto. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi2/ads/red 27-Lug-22 20:37