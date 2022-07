Salvini “Meloni premier? Perchè no, decide chi vota”

ROMA (ITALPRESS) – "Meloni premier se Fdi prende un voto in più? Perchè no, se la Lega prende un voto in più l'indicazione la darà la Lega, se Forza Italia prende un voto in più l'indicazione la darà Forza Italia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio 24. "Il 25 settembre l'Italia la decide chi vota, intanto governo e Parlamento sono operativi", ha aggiunto. "Nella riunione di ieri è passata la linea del buonsenso, si chiama democrazia. In tre ore abbiamo trovato l'accordo su tutto: chi prende un voto in più avrà l'onore e l'onere di guidare il Paese. Ora lavoriamo sul programma: il ponte sullo Stretto di Messina, c'è chi lo vuole e chi non lo vuole, la Lega lo vuole", ma "c'è unità di intenti", ha spiegato. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xc3/ads/red 28-Lug-22 08:52