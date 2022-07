Gruppo Danza Oggi: tour tra Italia e Corea tra performance contemporanee, classiche e urban

Torna l’estate in danza di Gruppo Danza Oggi che da oggi 29 luglio al 27 agosto – sarà protagonista in Italia e in Corea del Sud con una serie di appuntamenti con le diverse produzioni che, da oltre 20 anni, vedono la compagnia diretta da Patrizia Salvatori alle prese con la narrazione del contemporaneo. Il tutto attraverso performance di livello e al tempo stesso argute e giocose, in grado di coinvolgere ogni volta il pubblico in un gioco spettacolare e mai banale.

Cantieri dell’Immaginario 2022 a L’Aquila, Solisti del teatro a Roma, Le Piacevoli Notti di Ciciliano (RM), Danazeventi a Sassari, Festival Visioni (Parco di Villa Guiccioli a Vicenza), Teatro dei Barbuti di Salerno sono solo alcune delle tappe che vedranno protagonista il Gruppo Danza Oggi, che – per le diverse occasioni – porterà in scena alcuni dei suoi pezzi degli ultimi anni, contaminando danza contemporanea, classica e urban per offrire narrazioni danzanti di solitudini e isolamenti, pandemie e rinascite, equilibri e disequilibri con Outside In, con Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, Rossini vs Bach, indovina chi vince stasera? E Incon3….Se di Ilenia Rossi, La Magia in una Valigia, con Andrea Sestieri.

La tournée parte il 29 luglio con la partecipazione a Le Piacevoli Notti di Ciciliano, dove il Gruppo Danza Oggi presenterà l’intensa coppia di danzatori Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, un duo in perenne mobilità tra Regno Unito e Italia. La coreografia proposta è Outside In, un profondo passo a due in cui, attraverso una visione che si muove tra la realtà esterna e quella interna – in modalità “rewind” che riavvolge la pellicola, il nastro musicale della loro storia – la coppia prova a capire il percorso fatto insieme guardando con occhi diversi, da prospettive diverse, e in profondità nell’anima.

Il 30 Luglio l’appuntamento è con per il Festival dei 100 Passi, nuova istanza sostenuta dal MIC per il triennio 2022-2024. Il Festival darà luce alla seconda proposta della compagnia GDO/UDA con le coreografie di Ilenja Rossi, Rossini vs Bach, indovina chi vince stasera?, una sfida scherzosa tra l’italianità del grande compositore Rossini e il virtuosismo tedesco di Bach. L’appuntamento è alle ore 19.00 con replica alle ore 20.00, Piazzetta Regina Margherita (AQ).

Si prosegue il 31 Luglio, sempre a Le Piacevoli Notti di Ciciliano, con il debutto della coreografia di Ilenja Rossi che per l’occasione porterà in scena Incon3… Se, un trittico nato in tempi di pandemia che, attraverso un linguaggio urban, esprime e racconta Assenza_Disequilibrio_ Equilibrio: una storia di molti, una spinta al cambiamento, a qualcosa di positivo su cui ritrovare l’equilibrio.

La compagnia GDO/UDA insieme a Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati diventa poi protagonista del festival ideato da Patrizia Salvatori, Danza itinerante nel Centro Storico a Ciciliano il 5 Agosto, dalle ore 18:30, chiudendo la manifestazione de Le Piacevoli Notti.

Il Festival I Solisti del Teatro – Danza i Giardini della Filarmonica di Roma ospita, il giorno 8 Agosto, INCON3…SE, con la coreografia di Ilenja Rossi. Protagonista della seconda serata, nella stessa location è poi La Magia in una Valigia, con l’imperdibile ed eclettico Andrea Sestieri. Sestieri, con il suo spettacolo, insieme a Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, immergerà lo spettatore in una magica notte tra danza e magia.

La coppia Nicola Migliorati-Maria/Olga Palliani è anche protagonista del festival Danzaeventi il 18 agosto presso la spiaggia di Porto Ferro (Sassari) e del Festival Visioni organizzato e promosso da NATURALI LABOR il 27 agosto, inizio serata alle ore 21:00 presso Parco di Villa Guiccioli (VI) il 2 settembre. La coppia parteciperà infine alla rassegna “INCONTRI” presso il Palco Teatro dei Barbuti di Salerno, organizzata e promossa da CampaniaDanza, con la direzione artistica di Antonella Iannone.

Dall’Italia all’estero, GDO arriverà sui palchi coreani con un’importantissima tournée in collaborazione con INCORPORATED ASSOCIATION MUT DANCE, il Daehakro Arts Theater e con il sostegno dell MIC e dell’istituto Italiano di Cultura di Seul diretto dalla dott.ssa Michela Magrì. Gli spettacoli proposti saranno il 17 Agosto INCON3…SE e il 20 Agosto Rossini vs Bach, indovina chi vince stasera?.