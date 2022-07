Nuova Abarth Pulse in pista nella F4 brasiliana come Safety Car

TORINO (ITALPRESS) – Torna in pista, dopo più di un mese dal suo esordio, la F4 Brazilian Championship Powered by Abarth Certified by FIA e lo fa con un doppio appuntamento sul circuito più iconico del Brasile: Interlagos. La novità più importante della serie verdeoro sarà, però, davanti alla pole position con la nuova Abarth Pulse, il suv di casa Abarth, che a partire dal secondo appuntamento stagionale diventa la safety car ufficiale della serie. Sviluppato per il mercato brasiliano e atteso sulle strade in questo semestre, l'Abarth Pulse è il primo suv dello Scorpione che presenta diverse parti totalmente nuove sviluppate per ottenere le migliori prestazioni. Dettagli che consentono all'Abarth Pulse di raggiungere i 100 km/h in meno di 8 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 210 km/h. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 29-Lug-22 16:33