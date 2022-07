Suzuki presenta S-Cross Hybrid 1.5 140V

Suzuki S-Cross Hybrid è pronta a confermare il suo ruolo da protagonista del segmento dei SUV compatti con una nuova motorizzazione ibrida, che segna un importante passo avanti sul fronte dell'elettrificazione. La versione 1.5 140V è equipaggiata con un motore quattro cilindri aspirato, a ciclo Atkinson, con una cilindrata di 1.462 cm3. La potenza complessiva del propulsore a benzina è di 75kW (102 cv), mentre la potenza totale di sistema – ovvero in combinazione con il motogeneratore elettrico – raggiunge gli 84 kW (116 cv). Il nuovo sistema ibrido è abbinato a un raffinato cambio robotizzato AGS, mix perfetto per gli automobilisti d'oggigiorno che sono attenti ai consumi e alle emissioni e che cercano il massimo confort, senza compromessi in fatto di prestazioni e di versatilità d'impiego. S-Cross Hybrid 1.5 140V sarà disponibile presso la rete Suzuki a partire dal prossimo settembre. Dal 29 luglio sarà possibile acquistare in anteprima e a condizioni speciali S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition accedendo alla piattaforma Smart Buy sul sito suzuki.it. L'allestimento a disposizione propone, come da filosofia "tutto di serie senza sorprese", le ricche dotazioni del livello Starview e sarà l'unico disponibile nel primo periodo di commercializzazione con la nuova versione a 140V. Oltre ai sistemi di sicurezza e di guida assistita, l'equipaggiamento dispone di serie: il tetto apribile in vetro che dà il nome alla versione, i sedili riscaldabili e rivestiti in materiale pregiato, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema "Chiavintasca", i cerchi in lega BiColor da 17", il touch screen da 7" dell'infotainment, con navigatore, Bluetooth e connettività Apple CarPlay e Android Auto. S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition potrà essere acquistata al prezzo di 33.090 Euro (Iva inclusa e vernice metallizzata esclusa) incluso Suzuki Smile – Estensione Della Garanzia, il prolungamento della garanzia di ulteriori due anni (3+2) per complessivi 5 Anni. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Lug-22 16:25