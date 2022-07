Il Papa rientra dal Canada “Avanti verso riconciliazione e verità”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono venuto in Canada come pellegrino per camminare con e per i popoli indigeni: perché si prosegua nella ricerca della verità, nei percorsi di guarigione e riconciliazione, e si semini speranza per indigeni e non indigeni, che desiderano vivere fraternamente". Lo scrive su twitter Papa Francesco, che stamane è rientrato in Italia dal suo viaggio apostolico in Canada. "Cari fratelli e sorelle dei popoli indigeni – aggiunge – ritorno a casa portando nel cuore un tesoro fatto di persone e di popolazioni che mi hanno segnato; di volti, sorrisi e parole; di storie e luoghi che mi accompagneranno sempre. Grazie di cuore a tutti!". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 30-Lug-22 12:01