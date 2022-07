Oroscopo di Ada Alberti, previsioni di AGOSTO e non solo….

Vediamo cosa ci riserva questo mese di agosto e la seconda parte dell’estate con le previsioni della nota astrologa Ada Alberti, estratte dall’Oroscopo del 2022 pubblicato sul suo sito ufficiale (CLICCA QUI)

Ariete: Ai buoni transiti di Giove e Saturno si aggiungerà il lungo anello di sosta di Marte in Gemelli dal 20 agosto fino a maggio del 2023, anno in cui Giove ritornerà nel vostro segno e vi incamminerà sulla via del successo. Ad agosto starete meglio. Vi sarà utile fare una selezione delle amicizie e non sperperare i guadagni.

Toro: I rapporti di lavoro e professionali cambieranno, così come un referente, o per un incarico o posto di lavoro diverso, siglerete accordi nuovi. Marte in Gemelli dal 21 agosto 2022 al 25 marzo del 2023 vi indurrà a difendere credo e quanto vi appartiene. Non mollate Toro e starete bene!

Gemelli: Marte dal 20 agosto inizierà a percorrere il vostro segno e dovrete “Cavalcare la tigre!” Sarete diversi voi Gemelli che inizierete una storia d’amore grazie alle amicizie rinnovate e ai contatti. I pianeti renderanno passionali i rapporti sentimentali ma occhio alle illusioni!

Cancro: Il passaggio di Giove in Ariete tra maggio ed ottobre e poi da dicembre, stimolerà l’ambizione ed avrete successo, sempreché abbiate creato buoni rapporti collaborativi e dato una struttura solida al vostro lavoro. Potrete trovare nuovi spazi, la riuscita è sostenuta da molti pianeti, purché siate realisti e pragmatici.

Leone: Dal 20 agosto 2022 a maggio del 2023 avrete dalla vostra parte un altro pianeta, Marte e vi sarà più facile affrontare eventuali problemi legali, finanziari, trattative in affari, vendite o acquisizioni, scissioni collaborative o separazione dall’ex compagno o coniuge. In genere la lotta potrebbe essere meno facile prima del 20 agosto, quando Marte sarà dissonante.

Vergine: Forse per colpa di Marte in Gemelli dal 21 agosto al 25 marzo del 2023, il rapporto potrebbe incontrare qualche intoppo. Per le coppie che hanno conti in sospeso, rancori sotterranei o… qualche rospo da sputare, la sincerità e la trasparenza saranno armi vincenti per ritrovare l’armonia.

Bilancia: Marte dal 20 agosto si stabilirà in Gemelli fino al 25 marzo del 2023, transito impavido che incoraggerà rivoluzioni coraggiose ed avrete tempo per ritrovare leggerezza ed entusiasmo. L’Estate 2022 sarà coerente con la sua temperatura, “rovente”!

Scorpione: Giove tra l’11 maggio ed il 27 ottobre sarà in Ariete, poi ritornerà in Pesci, pronto a restituirvi amore, emozioni e fortuna. Comunque, per quanto Saturno ed Urano provino ancora a destabilizzarvi, avrete modo di rifarvi o riscattarvi, uscire da un empasse.

Sagittario: Eventuali dissensi nella coppia dovranno sempre essere chiariti sul nascere, solo così potrete salvare il rapporto, messo a rischio da Marte opposto dal 20 agosto e buona parte del 2023. Attenzione alle storie parallele, ai tradimenti! Un legame arrivato al capolinea si spezzerà definitivamente.

Capricorno: Saranno gli amici a darvi nuove opportunità in genere, avanzare nella professione e riscuotere denaro. Pertanto, il consiglio è di curare i contatti e sfoltire quelli vecchi. Venere oltre a rendervi fascinosi vi offrirà fortuna. Le idee, i colpi di fortuna e le opportunità non vi mancheranno, quindi, sappiateli sfruttare prima che Giove diventi disarmonico il 27 ottobre

Acquario: Vi hanno tolto il lavoro? Avete perso l’amore? Vi hanno sbattuto le porte in faccia? “Lancia in resta” potrete persino vincere una disputa legale o professionale! Ma non abbassate la guardia, soprattutto prima del 20 agosto, quando Marte viaggerà nel segno del Toro e la lotta ad oltranza, senza la necessaria pazienza, potrebbe portarvi qualche altro ostacolo.

Pesci: Marte sarà benefico fino al 19 agosto. Dovrete approfittare di questi transiti, in cui potrete davvero liberare la vostra vita di tutte quelle zavorre che vi portate dietro da anni, perché dopo sarà più difficile farlo, per la lunga dissonanza del pianeta rosso che avrà inizio il 20 agosto e avrà fine il 25 marzo 2023.