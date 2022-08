Nasce in Italia “Cyber Security Italy Foundation”: scopi e progetti

Sta nascendo “Cyber Security Italy Foundation”, la prima fondazione in Italia sul mondo cybernetico del terzo settore (ETS), ideata dall’esperto di relazioni istituzionali Marco Gabriele Proietti (in foto), con lo scopo di realizzare un progetto che promuova la cultura della cyber sicurezza, attraverso il dibattito e la diffusione del know-how, sia agli organi della Pubblica Amministrazione, che ai privati. È in programma a settembre 2022 l’evento di lancio della Fondazione presso i palazzi istituzionali.

La Fondazione dispone di due Comitati Tecnico Scientifici. Il suo scopo non è di lucro ma di promozione e realizzazione di un progetto di approfondimento e di diffusione della cultura della sicurezza.

Dal punto di vista pratico essa fornisce alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Autorità indipendenti gli strumenti tecnologici e il know-how tecnico-scientifico per la salvaguardia dei dati digitali. Tra le prerogative fondamentali della Fondazione c’è quella di presidiare gli ambiti innovativi di ricerca, ponendosi come punto di riferimento nel panorama scientifico e tecnologico nazionale ed internazionale.

“Cyber Security Italy Foundation vuole rappresentare un vero e proprio punto di raccordo tra Istituzioni, settore scientifico e sistema industriale. Per questo si propone di organizzare convegni, seminari etc. La Fondazione auspica di poter utilizzare spazi messi a disposizione dai membri dei Comitati Tecnico Scientifici, da privati, imprese, Università o Pubbliche Autorità, formando così una rete di Enti interessati a promuovere la cultura della cyber sicurezza” ha dichiarato il Fondatore Marco Gabriele Proietti.

Il suo scopo principale è quello di realizzare interventi di formazione per formatori e interventi di alta formazione.

Inoltre la “Cyber Security Italy Foundation” apre alla partecipazione ad iniziative organizzate da terzi, riconoscendone la legittimità, concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio, poiché il traguardo che il fondatore, Marco Gabriele Proietti, si è fissato di raggiungere è quello di impostare un esteso sistema che miri allo studio cibernetico.