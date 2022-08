Tajani “Forza Italia mai succube di nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – "Noi abbiamo sempre avuto una linea chiara e non siamo mai stati succubi di nessuno, abbiamo sempre avuto posizioni chiare su scelte di politica interna, estera e vaccini e non abbiamo mai rinunciato alla nostra identità". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Metropolis. "Le forze di coalizione di centrodestra sono diverse, non siamo un partito unico, noi facciamo parte della famiglia del Ppe e siamo noi la garanzia in Europa e negli Usa di un centrodestra liberale, garantista, europeista e atlantista. Sulla politica estera nel programma comune ci sarà un riferimento esplicito: non cambia la politica estera del governo precedente con un governo di centrodestra, nessuno pensa di uscire dalla Nato e dalla Ue. Questo nel programma viene messo nero su bianco e noi siamo i garanti", ha aggiunto. "La sinistra è tutta divisa. L'estrema sinistra sta trattando con il Pd e con Calenda che era di centro e oggi è definitivamente tramontato il centrino. Il terzo polo non esiste e ora ci sarà una scelta di campo tra centrodestra e sinistra", ha chiosato Tajani. (ITALPRESS). -foto Italpress- xb1/ads/red 03-Ago-22 19:03