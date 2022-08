Alfa Romeo approda su TikTok con la nuova Tonale

TORINO (ITALPRESS) – Il brand Alfa Romeo approda su TikTok, la famosa piattaforma di intrattenimento video sound-on globale, per raccontare attraverso un linguaggio innovativo le eccellenze di Tonale, il primo C-SUV nella storia di Alfa Romeo e il primo modello elettrificato che segna la Metamorfosi del marchio, pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910. Nasce così uno storytelling capace di dialogare direttamente con un cliente più giovane che su TikTok trova il terreno ideale dove esprimersi e condividere emozioni, divertimento e informazioni. In particolare, a partire da oggi si avvierà la prima fase della comunicazione su TikTok che prevede il lancio di quattro pillole video dedicate ai pilastri di Tonale – design, tecnologia e dinamica di guida – con cui Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell'elettrificazione. La prima pillola si focalizza sul design degli esterni, uno stile inconfondibilmente Alfa Romeo che disegna il futuro ispirandosi al prezioso heritage del brand. Allo stesso modo, il secondo video mostra il design degli interni ispirati alla storia racing di Alfa Romeo e concepiti in funzione del guidatore per un'esperienza sicura e ineguagliabile. Il terzo focus della campagna social è la tecnologia da primato che caratterizza Tonale, basti pensare che è la prima auto sul mercato, in esclusiva mondiale, a esser dotata di tecnologia NFT (Non-Fungible-Token). Inoltre, il nuovo modello offre il nuovo sistema di infotainment, la guida autonoma di livello 2 e un'autentica esperienza di guida ibrida. Infine, la quarta pillola video mette in risalto la proverbiale dinamica di guida Alfa Romeo, che assicura sempre un comportamento su strada impeccabile, ponendo Tonale ai vertici della classe in termini di agilità ed handling. Dopo il lancio delle quattro pillole prenderà il via la seconda fase del progetto, con il coinvolgimento di alcuni TikTok creators che realizzeranno contenuti speciali raccontando, nel linguaggio originale che li contraddistingue nella piattaforma, il concetto del "Live Unpredictably", che è alla base dell'intera campagna di comunicazione di Tonale. Infatti, in un mondo in cui la tecnologia, attraverso gli algoritmi, conosce e dirige le nostre scelte rendendole prevedibili, la nuova Alfa Romeo Tonale mostra come le emozioni possano continuare a guidarci rendendo la vita imprevedibile, libera ed entusiasmante. La nuova campagna social su TikTok, quindi, amplia la platea di un modello che, a pochi mesi dal lancio, sta riscuotendo un notevole successo commerciale e, al tempo stesso, rafforza il rapporto viscerale con la "tribe" Alfa Romeo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 05-Ago-22 16:45