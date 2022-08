“Anche io” ecco il trailer ed il poster ufficiali

La regista Maria Schrader – vincitrice di un Emmy per la serie Unorthodox – porta sul grande schermo #metoo, il movimento femminista che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali. La sceneggiatura, scritta dal premio Oscar® Rebecca Lenkiewicz (Ida), racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno dato voce insieme ad una delle storie più importanti di questa generazione, cambiando per sempre la cultura americana.

A interpretarle, Carey Mulligan (candidata all’Oscar per Una Donna Promettente ed An Education) e Zoe Kazan (serie Il Complotto contro l’America, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no). Il film, prodotto dai premi Oscar® Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (12 anni Schiavo) per Plan B Entertainment, è tratto dal bestseller del New York Times She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

Produttori esecutivi, i candidati all’Oscar® Megan Ellison e Sue Naegle per Annapurna Pictures.

