Elezioni, Di Maio “Partnership con amministratori locali progressisti”

ROMA (ITALPRESS) – Impegno Civico lancia la partnership con gli amministratori locali di area progressista. "Vogliamo riuscire a costruire insieme agli amministratori locali l'idea di un Paese che li renda protagonisti a livello nazionale", ha detto il ministro degli Esteri e capo politico di Impegno Civico, Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa. "Gli amministratori locali sono i nostri eroi, con poche risorse riescono a risolvere i problemi concreti degli italiani", ha aggiunto. "Con Rete Nazionale Civica costruiamo una partnership forte – ha spiegato -, l'unico modo per aiutare i sindaci e gli amministratori locali è riuscire a renderli protagonisti, Impegno Civico aveva preso l'impegno di aprire le proprie liste a tutti coloro che ne volevano far parte con questo spirito. Abbiamo raggiunto un'intesa che andrà ad integrare il manifesto di Impegno Civico e quando parliamo di questo patto civico parliamo anche del Pnrr, di come assistere gli amministratori locali nella realizzazione di questo patto. Dobbiamo dare forza ai livelli locali per far realizzare nei tempi i progetti". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xc3/sat/red 11-Ago-22 15:18