Raee fotovoltaici, online istruzioni per fine vita pannelli incentivati

ROMA (ITALPRESS) – Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito internet la nuova versione delle Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia. Il nuovo documento, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto Direttoriale n.54 dell'08 agosto 2022, oltre alla definizione del valore della quota trattenuta dal GSE a garanzia delle operazioni di gestione dei rifiuti, e pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, ha visto le modifiche delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell'opzione di partecipazione a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, in alternativa al trattenimento delle quote da parte del GSE, per consentire l'esercizio dell'opzione anche ai titolari e ai gestori di impianti incentivati tramite il IV e il V Conto Energia. È stato inoltre aggiornato l'Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione, dedicata al Sistema Collettivo, attraverso cui confermare la correttezza degli importi versati per l'esercizio dell'opzione. Tutte le novità normative e procedimentali connesse all'implementazione della disciplina dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici e alla partecipazione a un Sistema Collettivo saranno illustrate il 20 settembre 2022 in un webinar organizzato dal GSE in collaborazione con il MITE. Le modalità di partecipazione verranno comunicate sul sito web del GSE. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 11-Ago-22 14:54