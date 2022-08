Dodge Charger Daytona SRT Concept, il futuro elettrificato

ROMA (ITALPRESS) – Dodge compie un passo avanti nel percorso del brand verso un futuro elettrificato, presentando la Dodge Charger Daytona SRT. Il cuore è costituito da tre caratteristiche in attesa di brevetto, che cambieranno le regole del segmento BEV. R-Wing: Un esclusivo design aerodinamico passante che fonde questo concept con l'iconico nome Dodge Daytona; Scarico a camera Fratzonic: il primo scarico per BEV del settore, che può raggiungere i 126 dB, rendendolo rumoroso come quello di una Dodge con motore Hellcat; eRupt: Cambio a più velocità, con un'esperienza di cambio elettromeccanico che è puramente Dodge. Il sistema di propulsione Banshee da 800 V che alimenta la Dodge Charger Daytona SRT Concept car, rende il primo veicolo elettrico di Dodge più veloce di una Hellcat in tutte le principali misure di performance. Il sistema di trazione integrale di serie è la chiave per superare le prestazioni della Hellcat, migliorando al contempo le capacità in tutte le condizioni atmosferiche. A differenza dei tipici BEV, la trasmissione a più velocità eRupt del marchio Dodge con cambio elettromeccanico offre punti di cambio caratteristici e vanta anche la funzione PowerShot push-to-pass. Attivata premendo un pulsante sul volante, la funzione PowerShot fornisce una scarica di adrenalina grazie a un aumento di potenza per una rapida accelerazione. Il sistema di scarico a camera Fratzonic, unico nel suo genere, emette il suo suono attraverso un amplificatore e una camera di sintonizzazione situati nella parte posteriore del veicolo. Gli elementi di design iniziano a prendere forma nella parte anteriore, dove l'R-Wing della Charger Daytona SRT Concept, in attesa di brevetto, ridefinisce il tipico frontale Dodge, mantenendo il caratteristico profilo smussato e sviluppando al contempo un veicolo più aerodinamico. L'R-Wing, un omaggio al design originale della Charger Daytona, consente all'aria di fluire attraverso l'apertura anteriore, migliorando il carico aerodinamico. La griglia anteriore spicca con un'illuminazione trasversale centrata su uno scudetto Fratzog illuminato di bianco, un simbolo che il marchio Dodge aveva annunciato l'anno scorso. Il veicolo evita gli orpelli estetici: i fari quasi scompaiono, nascosti sotto l'R-wing e integrati perfettamente nella superficie aerodinamica, fornendo solo gli elementi funzionali necessari per l'illuminazione anteriore. I cerchi da 21 pollici verniciati, con superfici tagliate a diamante, continuano a garantire l'efficienza aerodinamica con un design a turbina, mentre il logo rosso Fratzog impreziosisce i bloccaggi centrali delle ruote. I freni grigi a sei pistoncini garantiscono la potenza di arresto. Gli interni sono moderni e offrono un abitacolo progettato intorno al guidatore, con tutti gli elementi essenziali raggruppati in modo coerente. I sedili della Dodge Charger Daytona SRT Concept sono leggeri, ispirati alle corse e dal design sottile, con un inserto che presenta un motivo astratto e traforato del logo Fratzog. Con la semplice pressione di un pulsante sul volante, il guidatore può scegliere tra le modalità Auto, Sport, Track e Drag, modificando istantaneamente la dinamica di guida, le informazioni del quadro strumenti, i contenuti dell'HUD, le prestazioni sonore e le caratteristiche di illuminazione interna del veicolo. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Stellantis- ads/com 19-Ago-22 18:23