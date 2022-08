Canoa: Europei Sprint. Azzurri Rizza e Di Liberto d’oro nel K2 200

Due medaglie di bronzo per Tacchini, terzo sia nel C1 1000 che nel C1 5000. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Manfredi Rizza e Andrea Di Liberto hanno vinto la medaglia d'oro nel K2 200 metri ai Campionati Europei di canoa sprint, in scena a Monaco di Baviera. Gli azzurri, pavese il primo e palermitano il secondo, hanno passato il traguardo a 31.662, battendo al fotofinish i polacchi Jakub Stepun e Bartosz Grabowski, aregnto, e i lituani Arturas Seja e Ignas Navakauskas, bronzo. Rizza e Di Liberto hanno bissato quindi il successo continentale di Poznan 2021. A ruota due medaglie di bronzo per Carlo Tacchini. Il piemontese delle Fiamme Oro, 27enne, si è classificato terzo nella specialità C1 1000 metri, dietro al rumeno Catalin Chirila, oro, e al ceco Martin Fuska, argento. A ruota per Tacchini bronzo anche nella specialità C1 5000 metri, in 23:13.346. Oro per il tedesco Sebastian Brendel, in 22:50.803; argento per l'ungherese Balazs Adolf, in 22:52.684. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 20-Ago-22 18:56