Covid, 35.360 nuovi positivi e 134 morti nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 35.360 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 207.761 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 17%. Lo riporta il quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 134, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 174.931. I ricoverati con sintomi sono 6.378 (138 in meno di ieri), dei quali 254 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS). trl/red 23-Ago-22 16:53