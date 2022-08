Elezioni, Casini “Io a Sinistra? Baricentro coalizione non è Fratoianni”

ROMA (ITALPRESS) – "Speravo si concretizzasse l'accordo con il leader di Azione, comunque l'atteggiamento di Letta è stato serio e coerente. Inoltre, pur con tutto il rispetto dovuto a Fratoianni, credo che il baricentro della coalizione sia in tutt'altra direzione, come dimostrano i voti espressi dal Pd in Parlamento. Il resto sono chiacchiere o polemiche elettorali…". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Pierferdinando Casini, candidato alle Politiche del 25 settembre con il Pd. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – fag/red 23-Ago-22 08:10