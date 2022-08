Toyota Yaris Hybrid GR Sport per vincitrice “Ogni tifoso conta”

ROMA (ITALPRESS) – Nella cornice di uno Stadio Olimpico gremito dagli oltre 60.000 spettatori è stato premiato il vincitore del concorso "Ogni tifoso conta", indetto da AS Roma e Toyota, grazie alla partnership recentemente annunciata. Partito alle ore 11 di lunedì 22 agosto il concorso ha previsto la vincita di una Toyota Yaris Hybrid GR SPORT per il tifoso o la tifosa presente allo Stadio Olimpico per la partita Roma-Cremonese disputata ieri, che avesse indovinato il numero di spettatori del match. Ad aggiudicarsi il premio è stata una tifosa, che ieri sera ha ricevuto per mano di Luigi Lucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, le chiavi della vettura. – Foto ufficio stampa Toyota – (ITALPRESS). sat/com 23-Ago-22 15:52