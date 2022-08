ROMA (ITALPRESS) – "Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeggia e chiede una nuova, non prevista, valutazione d'impatto: vogliono ancora prendere tempo. Gli unici a dire'Sì rigassificatore subito' siamo noi: #ItaliaSulSerio". Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/red 26-Ago-22 09:22