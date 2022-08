Renzi “Gli estremisti dell’ambientalismo fanno male al Paese”

ROMA (ITALPRESS) – "Dalla Meloni a Forza Italia al M5S a un pezzo di Pd mi hanno fatto la guerra sulle trivelle. Lo stesso sta succedendo per il rigassificatore di Piombino. La Meloni dice sì a parole ma poi il suo sindaco di Piombino dice no. Il Pd di Piombino dice no. E io a Eugenio Giani dico: bravo, non farti fermare, vai avanti. Gli estremisti dell' ambientalismo fanno male al Paese. Dire per esempio che il Jova beach party crea problemi è assurdo." Lo ha detto Matteo Renzi a Viareggio, alla presentazione del suo libro Il Mostro, intervistato da Stefano Zurlo in occasione della rassegna "Incontri del Principe". credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS). vbo/com 28-Ago-22 19:01