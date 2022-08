Loretta Masenga nuova Sales Field Force Manager di FCA Bank Italia

TORINO (ITALPRESS) – Nuovo arrivo in FCA Bank Italia. La Banca, con un'esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto e della mobilità, annuncia l'ingresso di Loretta Masenga come nuova Sales Field Force Manager, all'interno del team Sales & Marketing guidato da Simone Lo Piccolo. L'arrivo di Masenga rientra in una più ampia strategia volta a estendere e ristrutturare l'area vendite per il mercato Italia: ricoprirà il ruolo di responsabile di tutta la forza vendita e, all'interno del team commerciale, sarà la referente per diversi brand seguiti da FCA Bank. Loretta Masenga ha iniziato il suo percorso professionale nel 1998 in Finconsumo Banca, dove dal 2000 segue le attività del Financial condition office, in particolare per la divisione Auto Business & Durable. Nel 2006 passa in Santander Consumer Bank, all'interno della Auto Business & Durable division: prima come Business Intelligence Manager e poi, dal 2013, come Capo della divisione. Nel 2017 ha assunto il ruolo di Head of Branch Network, arrivando a gestire 22 filiali e oltre 150 dipendenti, per poi essere nominata, a marzo 2022, Responsabile del Branches and Agents Network. Foto: ufficio stampa Fca Bank Group (ITALPRESS). tvi/com 29-Ago-22 17:17