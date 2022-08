Lupi “Servono ristori immediati per imprese e famiglie”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il centrodestra ha chiesto più volte un intervento urgente del Governo. Noi riteniamo che la crisi che stiamo attraversando sia ben più grave di quella del primo Covid, con tante imprese che rischiano di chiudere. Quindi c'è bisogno, come nella prima emergenza Covid, di dar vita nel brevissimo periodo a un intervento di ristori, per supportare imprese e famiglie". Lo dice in un'intervista all'Italpress Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati. Sul piano delle coperture "la prima strada da verificare è un intervento europeo. Durante la prima emergenza Covid ci fu una direttiva Von Der Leyen che permise ai Paesi europei, e soprattutto all'Italia, di utilizzare fondi europei già a disposizione delle Regioni e degli Stati – sottolinea l'ex ministro delle Infrastrutture -. Se questo non è possibile dobbiamo andare inevitabilmente a uno scostamento di bilancio". "I costi che lo Stato sopporterebbe a settembre-ottobre per la chiusura delle imprese, la cassa integrazione, le tensioni sociali, sarebbero molto più gravi. Questo è l'intervento che Noi Moderati chiediamo nell'immediato. Poi – conclude Lupi – ci sono altri temi: la vergogna delle vergogne è che noi abbiamo 40 miliardi di metri cubi di gas nell'Adriatico e non li prendiamo". E riguardo al risparmio energetico "non si tocchi la scuola", ammonisce Lupi, per il quale bisogna smetterla di proporre di chiudere la scuola il sabato per combattere il caro energia: "La scuola è indispensabile, è il luogo dove i ragazzi vanno a studiare, dove incontrano gli insegnanti, dove socializzano". "Il contributo che noi abbiamo dato all'alleanza di centrodestra – prosegue Lupi – sta su due grandi temi: oltre alla scuola, la famiglia e la natalità. E le nostre proposte sono molte chiare: l'Italia anche dopo l'assegno unico universale spende l'1,5 per cento del Pil a favore della famiglia e della natalità, contro una media Ue del 2,3 per cento. C'è una differenza dello 0,8 per cento che vale circa 11 miliardi di euro. Quindi nei prossimi 5 anni bisogna adeguare la spesa per la famiglia e la natalità alla media europea. E poi tutte le spese che una famiglia fa per l'educazione dei figli devono poter essere detratte dal reddito. Oggi si possono detrarre solo 800 euro, per noi questa cifra dev'essere almeno raddoppiata nel primo anno", aggiunge. "Noi vogliamo che il centrodestra governi l'Italia e che il pilastro di questa alleanza sia la lista Noi Moderati. Abbiamo unito i simboli, dal nostro di Noi con l'Italia a quello di Toti e Brugnaro e all'Udc. La nostra proposta politica mira a ridare voce e spazio ai milioni di elettori che oggi non votano più la proposta moderata del centrodestra. Abbiamo 10 milioni di elettori che non hanno una casa e la lista Noi Moderati vuole essere questa casa. Non ci gonfiamo il petto come Calenda – aggiunge, facendo riferimento al Terzo Polo -, che dice di essere il più bravo di tutti e anziché candidarsi alla governabilità si candida all'ingovernabilità. In venti anni non ho mai visto una forza politica così". – foto Italpress – (ITALPRESS). xh6/sat/red 30-Ago-22 12:30