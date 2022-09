Berlusconi “La nostra flat-tax è facile da pagare, difficile da evadere”

MONZA (ITALPRESS) – "Le tante piccole e medie imprese della Brianza, come di tante altre parti d'Italia, sono soffocate dalla pressione fiscale, ma anche da tanti altri problemi. Fra tutti questi temi, però, il fisco viene per primo, perché la nostra rivoluzione fiscale cambierà davvero in modo radicale il rapporto fra stato e cittadino. La nostra flat-tax, con una sola aliquota al 23% per tutti, e con l'esenzione dei primi 13.000 euro di reddito, è una tassa non solo leggera, ma equa, facile da pagare e difficile da evadere. Un sistema di tassazione che lascia più denaro ai cittadini, soprattutto ai redditi medi, e alle imprese, che quindi aumenta i consumi e l'occupazione, che riduce la povertà e che fa bene anche ai conti dello stato. Ha funzionato in 57 paesi nel mondo, funzionerà anche da noi". È quanto afferma Silvio Berlusconi in una intervista al Cittadino di Monza e Brianza. Alto cavallo di battaglia del presidente di Forza Italia è l'aumento delle pensioni minime: "Aumentarle ad anziani e disabili è un dovere etico. Qualcuno davvero pensa che sia possibile vivere dignitosamente con meno di 1000 euro al mese? Il rispetto per la persona è per noi un valore essenziale, e quindi rispettare i più deboli è il primo dovere etico per lo Stato. Naturalmente non siamo irresponsabili, io ho fatto per tanti anni l'imprenditore e so bene che i conti si fanno con le risorse che ci sono. Questo significa che procederemo con gradualità, ovviamente. Ma lo ripeto, l'esperienza di tanti paesi dimostra che i tagli fiscali nel medio periodo aumentano e non diminuiscono il gettito per le casse dello stato. Negli Stati Uniti, con Regan, l'abbattimento delle tasse ha portato al raddoppio, in pochi anni, delle entrate dello Stato, questo si aggiungeranno una seria politica di contenimento delle spese superflue e una riduzione consistente dell'evasione fiscale, una riduzione dovuta alla semplicità del nuovo sistema impositivo" conclude Berlusconi. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/red 01-Set-22 09:46