Energia, Garavaglia “Spazi di manovra grazie a inflazione e turismo”

ROMA (ITALPRESS) – "Ci sono due cose che fanno pensare che ci sono spazi abbastanza importanti" per finanziare ulteriori interventi per fronteggiare il caro energia: "paradossalmente, l'inflazione spinge il Pil e questo dà degli spazi fiscali di manovra. Poi il turismo che ha tenuto e ha fatto crescere il Pil nel secondo e, soprattutto nel terzo trimestre". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a "Unomattina Estate" su Rai1. "Bisognerà vedere quali sono le maggiori entrate legate a questo, in particolare l'iva: alla luce di questi due fenomeni si capirà qual è lo spazio di manovra e, sulla base di quello, quale intervento fare", spiega. "Dipende da come andranno i dati, per questo l'intervento sarà rimandato a settimana prossima. Ne parleremo già oggi nel Consiglio dei ministri di oggi". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xi2/tvi/red 01-Set-22 09:40