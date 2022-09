Inflazione,Orlando “Salario minimo e rinnovo contratti per contrastarla”

ROMA (ITALPRESS) – "Come combattere l'inflazione? L'introduzione del salario minimo è un tema che prescinde dall'inflazione, la tempestiva e congrua capacità di rinnovare i contratti è un modo per contrastare l'inflazione, noi dobbiamo intervenire sui salari, poi c'è un grande tema che riguarda il contrasto di fenomeni di delocalizzazione selvaggia". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di Tg2 Post. "Su tutte queste cose abbiamo sempre trovato la Destra contro – ha aggiunto – la nostra competizione non può migliorare svalutando il lavoro, noi dobbiamo investire di più, abbiamo un settore industriale che è troppo frammentato, anche su questo abbiamo provato a fare qualche passo che andasse controtendenza rispetto a quello avvenuto in questi anni". (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – xc3/fag/red 01-Set-22 22:19